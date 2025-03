Robbert Rodenburg presenteert nieuwe realityshow vol met ‘leedvermaak’

Tekst: Denise Delgado

Prime Video komt binnenkort met een spraakmakend nieuw programma: Hakken over de Sloot: Influencers van Streek. Dat maakt presentator Robbert Rodenburg (27) bekend via het TikTok-kanaal van de streamingdienst.

De show brengt een groep bekende realitysterren en influencers samen voor een avontuur vol verrassingen.

Het programma belooft een mix van ‘leedvermaak, hilarische momenten’ en de nodige dramatische wendingen. De twaalf deelnemers zijn geen onbekenden in de realitywereld. Onder hen: Ex on the Beach: Double Dutch-sterren Shani, Lena, Shirley en Marc-Junior, TikTok-makers Yordi, Jillian en Jasey, dragqueen The Countess (Tom), Temptation Island-deelnemers Iris en Yasmine, Married at First Sight: Match or Mistake-ster Deveny en rapper King Faisel.

De tekst gaat verder onder de TikTok-video:

♬ original sound – PrimeVideoNL @primevideonl Jaaaa!! Een gloednieuwe serie met een iconic cast komt eraan. Hakken over de Sloot: Influencers van Streek zie je binnenkort bij Prime Video! @Robbert Rodenburg @KING FAISEL OFFICIAL @SHIRLIEFJE @thecountess_official @jaseyharders @Shani Van Hoey @Deveny Sooda @Iris de Waard @Lena Semenova @JuniorMj @Yordi @Yasmine Cecilia @Jillian #hakkenoverdesloot

“Kortom het recept voor een fantastisch nieuw realityprogramma”, zegt Robbert enthousiast. Wanneer Hakken over de Sloot: Influencers van Streek precies te zien zal zijn, maakt Prime Video later bekend.

Robbert is momenteel al te zien op Prime Video met Open Casa, een programma vol openhartige gesprekken en emotionele momenten. Bekijk hieronder meer over deze serie.

BEELD: ANP/TIKTOK: @PRIMEVIDEONL