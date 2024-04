Grote veranderingen bij Married At First Sight

Twee experts van Married at First Sight hebben besloten niet verder te gaan bij het programma. Het gaat om onder anderen Patrick van Veen, bevestigt een woordvoerder van RTL. “We danken hem voor zijn expertise bij de afgelopen seizoenen van Married at First Sight en wensen hem veel succes met zijn volgende stappen.”

Ook Radboud Visser heeft opgezegd. “Ook hem bedanken we en we wensen hem veel succes”, aldus RTL. Gedragsbioloog Van Veen was zes reeksen bij het programma betrokken, professionele matchmaker Radboud Visser was in twee seizoenen te zien. In het afgelopen seizoen bestond het team verder uit seksuologe Eveline Stallaart en relatiecoach Anne Campagne.

Presentator Carlo Boszhard had dinsdag in zijn column voor Televizier al laten doorschemeren dat er een tiende seizoen komt van het datingprogramma, waarbij singles die elkaar nooit eerder hebben gezien aan elkaar worden gekoppeld en trouwen. “Binnenkort kijken we vooruit naar het nieuwe seizoen”, zegt RTL daarover. “Op de samenstelling van het team van experts komen we later terug.”