Gravin Eloise geraakt door kritiek op moeder Laurentien

Tekst: Denise Delgado

Het is nooit makkelijk om te zien hoe je moeder het middelpunt is van negatieve aandacht. Ook voor Eloise van Oranje (22) lag de kritiek op prinses Laurentien (58), rondom haar rol bij de afhandeling van het toeslagenschandaal, zwaar op de maag. Dat vertelt de gravin in de Amazon Prime-serie ‘Open Casa’ van Robbert Rodenburg (27).

De beste bedoelingen

In de aflevering, waarin ook Paul de Leeuw te gast is, spreekt Eloise openhartig over haar ouders. Over hun fysieke gezondheid maakt ze zich geen zorgen. “Totaal niet,” zegt ze. “M’n ouders zijn ook echt heel gezond, heel energiek en heel ondernemend nog steeds. Die zijn nog niet eens bij hun hoogtepunt gekomen.”

Paul merkt op dat het moeilijk moet zijn om te zien dat haar moeder kritiek krijgt terwijl ze iets met de beste bedoelingen doet. Eloise beaamt dat direct. “Ja, honderd procent.”

Grensoverschrijdend gedrag

Prinses Laurentien trad vorig jaar zomer terug als voorzitter van de Stichting (Gelijk)waardig Herstel, die slachtoffers van het toeslagenschandaal bijstaat. Dit volgde op berichten over grensoverschrijdend gedrag, waarbij anonieme medewerkers van het ministerie van Financiën stelden dat Laurentien soms te ver ging om haar zin door te drukken. Volgens meldingen van minstens acht ambtenaren zou de prinses geen tegenspraak hebben geduld en mensen hebben uitgescholden. Hoewel ze haar functie neerlegde, is de moeder van Eloise nog wel betrokken bij de stichting.

BEELD: ANP

Via: Royalty-Online