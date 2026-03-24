Relatie-expert Mel Schilling uit Married at First Sight overleden

Tekst: Denise Delgado

24/03/2026

Relatie-expert Mel Schilling, vooral bekend van ‘Married at First Sight Australia’, is overleden. Ze werd 54 jaar. Dinsdag maakte haar familie bekend dat zij is gestorven aan de gevolgen van kanker.

Mel was sinds 2016 een vertrouwd gezicht in het populaire datingprogramma. Haar echtgenoot Gareth Brisbane deelde via het kanaal van Channel 4 een emotionele boodschap over haar overlijden. “Ze is vandaag in alle rust overleden, omringd door liefde,” schreef hij.

Icoon binnen realitywereld

In dezelfde verklaring stond Gareth stil bij wie zij was voor haar gezin. “Voor veel mensen was ze Mel Schilling: het gezicht van Married at First Sight en een icoon binnen de realitywereld. Voor Maddie en mij was ze onze kleine Melsie: een geweldige moeder, een voorbeeld en mijn grote liefde.”

Lees ook: Grote veranderingen bij Married At First Sight

In 2023 werd bij Mel darmkanker vastgesteld. Na een operatie leek de tumor succesvol verwijderd, maar enkele maanden later keerde de ziekte terug. Toen bleek dat de kanker was uitgezaaid naar haar longen.

Ondanks haar ziekte bleef Mel nog lange tijd actief. Tijdens de opnames van nieuwe seizoenen van MAFS onderging ze zestien chemobehandelingen. Later kreeg ze bovendien te horen dat ze in aanmerking kwam voor een vernieuwend klinisch onderzoek dat in maart 2026 van start zou gaan.

Uitgezaaide kanker

Vorige maand maakte Mel al bekend dat ze een stap terugdeed. Ze legde haar werkzaamheden voor Married at First Sight Australia neer nadat de kanker was uitgezaaid naar haar hersenen.

Mel Schilling laat haar man Gareth en haar dochter Madison achter.

LEES OOK

Zó denkt Billy Dans over man-vrouwverhoudingen
Verklaring Naomi tijdens hoger beroep Ali B: ‘Het was afschuwelijk en ik weet het nog precies’
Ali B over Ellen ten Damme: ‘We hadden een flirterige band’
Mette-Marit onverwacht toch aanwezig bij Belgisch staatsbezoek

Uit andere media

Weekend Het Hoger Beroep In De Zaak Van Ali B Begint.

Verklaring Naomi tijdens hoger beroep Ali B: ‘Het was afschuwelijk en ik weet het nog precies’
Party Inhoudelijke Behandeling Hoger Beroep Ali B

Ali B over verklaring Ellen ten Damme: ‘Dat zou ik nooit doen, het is krankzinnig’
Vriendin Winter Vol Liefde-Yasmine

Winter Vol Liefde-Yasmine bevallen van dochter: ‘The most beautiful girl’
Sante 5 Inspirerende Boeken

5 Inspirerende boeken die je helpen groeien
Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel.

