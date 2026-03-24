Relatie-expert Mel Schilling uit Married at First Sight overleden

Tekst: Denise Delgado

Relatie-expert Mel Schilling, vooral bekend van ‘Married at First Sight Australia’, is overleden. Ze werd 54 jaar. Dinsdag maakte haar familie bekend dat zij is gestorven aan de gevolgen van kanker.

Mel was sinds 2016 een vertrouwd gezicht in het populaire datingprogramma. Haar echtgenoot Gareth Brisbane deelde via het kanaal van Channel 4 een emotionele boodschap over haar overlijden. “Ze is vandaag in alle rust overleden, omringd door liefde,” schreef hij.

Icoon binnen realitywereld

In dezelfde verklaring stond Gareth stil bij wie zij was voor haar gezin. “Voor veel mensen was ze Mel Schilling: het gezicht van Married at First Sight en een icoon binnen de realitywereld. Voor Maddie en mij was ze onze kleine Melsie: een geweldige moeder, een voorbeeld en mijn grote liefde.”

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

In 2023 werd bij Mel darmkanker vastgesteld. Na een operatie leek de tumor succesvol verwijderd, maar enkele maanden later keerde de ziekte terug. Toen bleek dat de kanker was uitgezaaid naar haar longen.

Ondanks haar ziekte bleef Mel nog lange tijd actief. Tijdens de opnames van nieuwe seizoenen van MAFS onderging ze zestien chemobehandelingen. Later kreeg ze bovendien te horen dat ze in aanmerking kwam voor een vernieuwend klinisch onderzoek dat in maart 2026 van start zou gaan.

Uitgezaaide kanker

Vorige maand maakte Mel al bekend dat ze een stap terugdeed. Ze legde haar werkzaamheden voor Married at First Sight Australia neer nadat de kanker was uitgezaaid naar haar hersenen.

Mel Schilling laat haar man Gareth en haar dochter Madison achter.

BEELD: ANP