Eveline Stallaart: ‘MAFS is onderscheidend’

Tekst: Emelie van Kaam

Het tiende seizoen van Married At First Sight is begin april begonnen. Het zoveelste datingprogramma, zullen velen denken. Maar seksuologe en psychologe Eveline Stallaart ziet dat anders, vertelt ze deze week in Weekend. “MAFS is onderscheidend vanwege het sprookje rondom het huwelijk.”

Alle datingprogramma’s zijn exact hetzelfde, behalve Married At First Sight, vindt seksuologe en psychologe Eveline Stallaart. “Vanwege het sprookje rondom het huwelijk. Het is anders van bij Boer Zoekt Vrouw en B&B Vol Liefde – waarbij deelnemers kiezen en die mensen vervolgens langskomen. Married heeft een heel andere sfeer: ze gaan op huwelijksreis en hoe brengen ze het ervan af?, in plaats van steeds weer iemand anders daten op een boerderij of skipiste. Behalve de plek komen deze programma’s op hetzelfde neer.”

Onderscheidend

Ook onder de deelnemers is het bij veel datingprogramma’s volgens Eveline één pot nat. “De mensen zijn ook vergelijkbaar, het is of die eenzame boer of die eenzame man op een berg. Ik denk dat MAFS zich onderscheidt. Dat het júíst interessant is als afwisseling op al die programma’s die zo op elkaar lijken.”

