Married At First Sight-Lars wordt vader

In het zesde seizoen van Married At First Sight was te zien dat politieagent Lars werd gematcht met de bijna tien jaar jongere Lizzy. In eerste instantie leek het een schot in de roos, maar al snel was de honeymoonperiode voorbij en bleek de klik vooral voor Lizzy van voorbijgaande aard. Maar Lars vond opnieuw de liefde en die liefde wordt binnenkort bezegeld met een baby.

Eén van de redenen dat het stukliep tussen Lars en Lizzy was volgens laatstgenoemde het feit dat hij al stond te springen om kinderen te krijgen, terwijl Lizzy daar nog niet klaar voor was.

Geslacht bekend

Inmiddels zit Lars volledig op één lijn met zijn nieuwe liefde Felice en samen krijgen zij een kind, schrijft het stel dolblij op Instagram bij een kiekje waarbij ze beiden haar zwangere buik bewonderen. Lars onthult ook meteen het geslacht van de kleine. “Je bent zo welkom lief klein meisje!”, schrijft hij bij een emoji van een roze bloem. Het meisje wordt in augustus verwacht.

Beeld: RTL