Klaas baalt na Winter Vol Liefde: ‘Geen oprechte kans gehad’

Tekst: Denise Delgado

Nu ‘Winter Vol Liefde’ erop zit, is voor Klaas duidelijk dat hij geen match heeft overgehouden aan het avontuur. Waar hij het meest mee zit, vertelt hij aan ‘Veronica Superguide’: hij wist vooraf te weinig over de vrouwen die hij uitnodigde, waardoor de zoektocht volgens hem nooit echt een eerlijke kans kreeg.

Klaas maakte in het programma al snel duidelijk dat een LAT-constructie niets voor hem is. Zijn leven ligt grotendeels in Oostenrijk: één van zijn dochters zit daar op school, hij runt er appartementen en zowel werk als privé speelt zich daar af.

Hij zegt dat hij bij zijn aanmelding duidelijk heeft aangegeven dat hij niet op zoek was naar iemand met puberende kinderen. Als hij zelf meer regie had gehad, had hij daarop geselecteerd. Maar, zegt Klaas, die informatie kreeg hij niet. Volgens hem vonden de makers het juist leuk dat hij zulke dingen ‘ter plekke’ zou ontdekken.

Misverstand bij kijkers

Klaas merkt dat kijkers er soms een ander verhaal van maakten: alsof hij verwachtte dat iemand direct bij hem zou intrekken. Dat klopt volgens hem niet. Hij benadrukt dat hij best ruimte had gehad om zich open te stellen: “Ik had mijn hart wel degelijk kunnen openstellen als er in de nabije toekomst echt perspectief was op een leven samen. Maar dat was er niet.”

Door die mismatch vroeg hij zich bij sommige kandidaten af waarom ze eigenlijk waren gekomen, iets wat hem veel energie kostte. Hij geeft ook aan dat er hierover meerdere gesprekken met de redactie zijn geweest: volgens Klaas wisten zij heel goed hoe hij erin stond. Na de opnames had hij tijd nodig om bij te komen.

Geen spijt

Spijt heeft hij niet. Klaas zegt dat hij uit reacties merkt dat hij anderen steun heeft gegeven, vooral mensen die zich herkennen in zijn situatie en twijfels.

Liefde op laag pitje

Voor nu zet hij daten op een lager pitje. Hij is tevreden met zijn leven zoals het is, vooral met zijn kinderen. Verliefd worden wil hij nog steeds, het liefst voor de lange termijn, maar hij wil het niet meer forceren. Het moet, zegt hij, vanzelf en spontaan gebeuren.

