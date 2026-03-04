Klaas van Winter vol Liefde heeft gecompliceerd gebroken heup na metershoge val

Tekst: Evelien Berkemeijer

In de reünie-aflevering van Winter vol Liefde komt een heftige gebeurtenis rond Klaas aan het licht. Hij blijkt in oktober een zware val te hebben gemaakt, waarbij hij op meerdere plekken gewond raakte.

Tijdens de reünie-uitzending van Winter Vol Liefde wordt duidelijk hoe ernstig het ongeluk was. Klaas is inmiddels weer fysiek aanwezig bij de reünie, iets wat gezien de omstandigheden bijna onwerkelijk voelt.

Gigantische smakkerd van vijf meter

In de reünie-aflevering wordt bekendgemaakt dat Klaas een ‘gigantische smakkerd’ heeft gemaakt. Hij viel vijf meter omlaag, een klap die op zichzelf al flinke schade kan aanrichten. Daar bleef het niet bij. Na die eerste val is Klaas ook nog eens van een berghelling twintig meter naar beneden gevallen, tot hij uiteindelijk tussen de bomen tot stilstand kwam. Pas daar kwam de valpartij echt tot een einde. Toen hij wilde opstaan, merkte Klaas meteen dat het mis was: zijn linkerbeen deed het niet meer. Dat hij desondanks bij de reünie aanwezig kan zijn, wordt omschreven als een wonder.

Winter Vol Liefde-Klaas rekent zichzelf gelukkig

Het ongeluk gebeurde in oktober en de schade bleek fors. Klaas heeft zijn heup gecompliceerd gebroken en zijn enkel op twee plekken gebroken. Zelf vat hij het samen met de conclusie dat de hemelpoort dicht moet zijn geweest, waarmee hij aangeeft dat het ook veel ernstiger had kunnen aflopen.

Foto: Thirza Wijnja