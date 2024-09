Hoofdrolspelers Mocro Maffia nemen met afscheid: je moet op je piek stoppen

Na zes seizoenen komt er een einde aan de populaire Videoland-serie Mocro Maffia. Volgens hoofdrolspelers Walid Benmbarek en Zineb Fallouk is het mooi geweest. “Je moet stoppen op het hoogtepunt”, zeggen ze in gesprek met het ANP.

“Het is echt een hele mooie reis geweest”, zegt Benmbarek, die al vanaf het eerste seizoen de rol van Adil speelt. “Maar je wilt natuurlijk niet, met alle respect voor Goede Tijden, Slechte Tijden, dat je nog 35 seizoenen naar Mocro Maffia kijkt”, lacht hij. “Je moet op een piek stoppen en ik denk dat die piek er nu echt is.”

Benmbarek noemt het wel jammer dat het klaar is. “Maar het is ook goed, ook voor iedereen die erbij betrokken is. Als acteur wil je ook andere personages spelen.” Fallouk, die de rol van Samira speelt, sluit zich daarbij aan. Ze heeft er vrede mee, vertelt ze. “Ik neem echt met heel veel liefde afscheid van Samira, want ik vind haar fantastisch.”

Springplank

Voor beiden heeft Mocro Maffia, waarvan vanaf vrijdag wekelijks een nieuwe aflevering verschijnt, veel betekend. “De serie is een springplank geweest voor nieuw talent, maar ook voor oud talent zoals ik”, kijkt Benmbarek terug. “Ik zit al vanaf 2003 in de ‘game’ als acteur maar ben pas bekend geworden sinds Mocro Maffia uit is.”

Ook voor Fallouk, die eerder vooral in theaterproducties stond, ging een wereld open. “Ik werd opeens een filmactrice. Dat was heel erg wennen. Als ik aan een voorstelling werkte, dan werkte ik daar zes weken aan en dan gingen we lekker toeren. Maar dit was heel anders, maar ook heel erg leuk. Dus ik heb er gewoon iets bij gekregen en dat is tof.”

Een ‘banger’

Het laatste seizoen belooft volgens Benmbarek en Fallouk net als de vorige reeksen opnieuw veel actie en plottwisten. “We krijgen te maken met jaloezie, afgunst en geweld. De kaarten worden opnieuw geschud en iedereen staat tegenover elkaar”, zegt Fallouk. “En we eindigen met een banger”, belooft Benmbarek.