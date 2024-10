Hélène Hendriks door het stof voor André Hazes na grap over vader

Hélène Hendriks heeft contact gezocht met André Hazes nadat zij in haar talkshow De Oranjezondag een grap over de vader van de zanger maakte. Dat schrijft de 44-jarige presentatrice in reactie op een Instagram-post van Connie Witteman, die haar afschuw over de grap uitspreekt.

De presentatrice zei zondagavond aan het begin van haar talkshow dat ze bekend zou maken wie “de echte vader” van André Hazes is. Aan het einde, nadat ze er in de uitzending meermaals op terugkwam, grapte ze dat het oud-voetballer John de Wolf zou zijn.

Lees ook: Rachel Hazes wil dat zoon de naam André Hazes niet meer gebruikt

Witteman noemt de grap van Hendriks “asociaal”. “Tot vervelens toe bleef ze herhalen dat ze het aan het einde van haar programma zou onthullen, echter bleek dat een ‘grap’ van haar te zijn. Hoe ver wil je gaan om te zorgen dat André écht weer naar de klote zal gaan?”, aldus Witteman. “Je hebt helemaal gelijk hoor Connie, het was inderdaad echt echt echt niet goed! Heb ik André natuurlijk laten weten”, schrijft Hendriks onder haar bericht. Hazes zelf heeft ook gereageerd op dat bericht. Hij plaatst enkel een hartje.

Gerucht

In de talkshow Vandaag Inside haalde presentator Wilfred Genee maandagavond de grap ook aan. “Ze zit er wel mee, Hélène. Ze vond het uiteindelijk ook niet zo’n gelukkige grap”, aldus Genee. Johan Derksen noemde de grap “onbeschaafd”.

Lees ook: André Hazes reageert voor het eerst op sommatie moeder

Over Hazes gaat al lang het gerucht dat de overleden André Hazes sr. niet zijn echte vader zou zijn. De laatste dagen zijn die opnieuw aangezwengeld door Yvonne Coldeweijer. De zanger zelf heeft daar niet op gereageerd.