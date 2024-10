André Hazes reageert voor het eerst op sommatie moeder

André Hazes heeft voor het eerst in het openbaar gereageerd op het nieuws dat zijn moeder Rachel Hazes wil dat hij de naam van zijn vader niet meer gebruikt. De zanger is “best wel gepakt” door de sommatie, zegt hij in een kort filmpje op Instagram.

Volgers van Hazes merkten de afgelopen dagen dat de zanger niets meer postte. “Ik krijg heel veel berichten van jullie, dat jullie mij of deze filmpjes missen en dat het stil is op Insta”, zegt de artiest, die naar eigen zeggen al verschillende keren een filmpje probeerde op te nemen maar steeds vastliep.

De zanger is even afwezig omdat zijn partner Monique Westenberg is geopereerd aan haar neus. “En ik hier ben om haar te verzorgen, al een weekje. En er is natuurlijk ook wat anders”, verwijst hij naar het nieuws rondom het conflict met zijn moeder. “En dat heeft me best wel gepakt ofzo. Dus om eeuwig lacherig te doen op Insta zit er voor mij niet echt in. Maar alles gaat goed hoor, en ik leef. Ik wil jullie bedanken voor alle lieve berichtjes.”

Woensdag werd bekend dat Rachel Hazes haar zoon Hazes heeft gesommeerd de naam André Hazes niet meer commercieel te gebruiken. Rachel beheert de merknaam van haar in 2004 overleden man.