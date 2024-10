Rachel Hazes wil dat zoon de naam André Hazes niet meer gebruikt

Rachel Hazes heeft haar zoon André Hazes gesommeerd de naam André Hazes niet meer commercieel te gebruiken. De woordvoerder van de zoon heeft dat woensdag bevestigd na berichtgeving van juicekanaal Reality FBI. Rachel Hazes beheert de merknaam van haar in 2004 overleden man.

Het management van André Hazes stelt dat de zanger “erg teleurgesteld” is over de sommatie. “Hij draagt zijn vaders naam met trots. En we weten vooral niet waar dit opeens vandaan komt.” De woordvoerder van Rachel Hazes was vooralsnog niet voor commentaar bereikbaar.

André Hazes heeft de brief van zijn moeder vorige week al ontvangen. Zijn advocatenteam “bekijkt op dit moment de opties”, aldus zijn management. Het is niet duidelijk binnen welke termijn André moet reageren op de sommatie van zijn moeder.