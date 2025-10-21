Gooische Vrouwen zijn terug, maar ‘niet meer spiernaakt’

Tekst: Denise Delgado

De glamoureuze dames uit het Gooi zijn terug! In het nieuwe seizoen van ‘Gooische Vrouwen’ draait het opnieuw om vriendschap, drama en champagne. Maar één ding laten ze dit keer achterwege: de naaktscènes.

Geen zin op hun leeftijd

In een gesprek met Veronica Superguide vertellen Linda de Mol (61), Susan Visser (60) en Lies Visschedijk (51) dat ze bewust hebben gekozen voor minder bloot. “Will en ik kennen de dames inmiddels zo goed dat we precies weten waar ze voor openstaan en wat we beter kunnen laten,” zegt Linda. “Op onze leeftijd gaan we echt niet meer spiernaakt de liefde bedrijven. Daar hebben we geen zin meer in.” Susan kan er alleen maar om lachen: “Thank God! Zie je ons dat nog doen?”

Angst om alleen te eindigen

In plaats van fysieke scènes ligt de focus nu op thema’s als ouder worden, loslaten en de angst om alleen te eindigen. “Wat ik leuk vind aan deze nieuwe seizoenen, is dat wij allemaal ouder zijn,” vertelt Linda. “Daardoor spelen er nu andere thema’s dan vroeger: dingen die we allemaal herkennen.” Lies vult aan: “Will weet precies wat werkt. Ze heeft daar een feilloos gevoel voor.”

Instagram-filter

Wat wél verdwijnt in het nieuwe seizoen, is de Instagram-achtige filter uit eerdere afleveringen. Dat was volgens Linda ooit een nabewerkingsidee waar zij ‘niet blij mee was’. Gelukkig voor de vrouwen is dat nu verleden tijd.

De wijn blijft daarentegen onmisbaar. Susan verklapt dat er dit seizoen ook ruimte is voor zelfspot: “We hebben een oordeel over Claires drinkgedrag, maar vervolgens zie je die meiden zelf ook weer drinken. Dat vind ik juist heel grappig, omdat het zo hypocriet is.”

Toch blijft Gooische Vrouwen trouw aan zijn succesformule: humor, liefde, vriendschap en een flinke dosis drama. “We hoeven niks meer te bewijzen. En dat geeft juist vrijheid.”

