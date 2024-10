Gooische Vrouwen breekt streamingrecord Videoland

De eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Gooische Vrouwen heeft een record op Videoland verbroken. Nooit eerder keken zoveel mensen naar een Nederlandse dramaserie in de eerste 24 uur na de release, meldt Videoland.

De streamingdienst geeft nooit cijfers van het aantal kijkers vrij, dus het is niet bekend hoeveel mensen precies hebben gekeken.

“Nu Gooische Vrouwen terug is, is het geweldig om te zien hoe het publiek na 10 jaar nog altijd op de vier vriendinnen zit te wachten”, zegt contentdirecteur Peter van der Vorst. “Een prachtig compliment voor Linda de Mol, Will Koopman en alle anderen die met zoveel plezier en vakmanschap aan de serie hebben gewerkt.”

In het nieuwe seizoen staan Gooische vriendinnen Cheryl (Linda de Mol), Claire (Tjitske Reidinga), Anouk (Susan Visser) en Roelien (Lies Visschedijk) weer centraal. De originele serie was vanaf 2005 een groot succes. Gooische Vrouwen won in 2009 de Gouden Televizier-Ring voor beste televisieprogramma.