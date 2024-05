Lies Visschedijk: vriendschap met Gooische Vrouwen hield me overeind na dood partner

De Gooische Vrouwen, oftewel Linda de Mol, Susan Visser, Tjitske Reidinga en Lies Visschedijk, zijn binnenkort weer op de buis te zien in een gloednieuw seizoen. De hereniging zal voor de dames voelen als een warm bad, want wat hebben ze samen een hoop meegemaakt, vertelt Lies aan tijdschrift LINDA. Zowel zij als Susan verloren tijdens de opnames van de vorige seizoenen hun man. Beiden voelden zich enorm gesterkt door de steun van de andere Gooische Vrouwen.

“Toen ik in 2008 bij Gooische Vrouwen kwam, was de man van Susan net overleden. Als zoiets vreselijks gebeurt, wordt het vrij snel intiem, dan voel je je emotioneel verbonden”, vertelt Lies. Susan’s man Roef Ragas, ook acteur en de broer van Bastiaan, stierf in 2007 in een restaurant zomaar ineens aan een hartstilstand. Hij liet behalve Susan ook twee kinderen achter.

Amper vijf jaar later sloeg het noodlot opnieuw toe, maar dan in het leven van Lies. Haar man, acteur en regisseur Marc van Uchelen, maakte in 2013 een einde aan zijn leven. Een inktzwarte periode volgde, beschrijft Lies (50). “Ik had twee jonge kinderen, zat midden in de promotie van de film Soof en moest door: mijn kinderen opvoeden en mijn carrière op het pad houden. Dat was niet makkelijk – af en toe wist ik niet waar ik het zoeken moest. Dan helpt zo’n vriendschap ontzettend.”

Bloemen

Vooral een lief – en consequent – gebaar van Linda, deed haar goed. “Toen ik alleen kwam te staan, heeft Linda me elke week een bos bloemen gestuurd. Een heel jaar lang, elke week een andere bos bloemen. Op de donkerste momenten, de momenten dat ik me heel alleen, bang en verloren voelde, was dat… enorm.”

Veilige plek

Dat Lies nu weer terugkeert naar die “veilige plek”, zoals ze de set van Gooische Vrouwen beschrijft, vindt ze heerlijk. “Ik heb er best wel zin in natuurlijk, dat begrijp je wel”, zei de actrice vlak na de bekendmaking van de comeback van de successerie in haar podcast Aaf en Lies lossen het wel weer op. Ook verheugde ze zich alvast op een knap stel harige collega’s. “Ik hoop dat ik weer heel veel honden krijg!”

Schatje

De actrice is overigens alweer een paar jaar opnieuw gelukkig in de liefde, en weer met een Marc. Dat haar huidige partner dezelfde naam heeft als haar overleden man was wel even een dingetje, vertelde ze eerder in tijdschrift Margriet. “Nou ja, ik kan me in elk geval niet vergissen in een naam”, grapte ze. “Maar zonder gekheid, ik moet er wel een beetje aan wennen. Niet zozeer dat ik Marc I en II – ja, laten we ze voor het gemak maar even zo noemen – met elkaar vergelijk, maar dat er een nieuwe liefde is met dezelfde naam. Mijn vriend zei laatst dat hij het wel leuk zou vinden als ik wat vaker ‘Marc’ tegen hem zeg. Blijkbaar doe ik dat dus niet en verval ik in ‘schatje’.”

Beeld: Reni van Maren