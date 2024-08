Op deze datum start het nieuwe seizoen Gooische Vrouwen

Het nieuwe seizoen van Gooische Vrouwen is vanaf 27 oktober op Videoland te zien. Elke week verschijnt een nieuwe aflevering op de streamingdienst. De acht afleveringen van de serie zijn vanaf 10 november ook op SBS6 te zien, meldden RTL en SBS vrijdag.

Het is het eerste nieuwe seizoen van de serie in vijftien jaar. Actrices Linda de Mol, Tjitske Reidinga, Susan Visser en Lies Visschedijk keren terug als vriendinnen Cheryl, Claire, Anouk en Roelien, die in een nieuwe fase van hun leven zitten. Het viertal moet zichzelf opnieuw uitvinden, maar dat blijkt gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Het nieuwe seizoen is net als de eerdere seizoenen en de films naar een idee van Linda de Mol en geregisseerd door Will Koopman. Het idee voor de nieuwe reeks ontstond bij de makers na het zien van de Sex and the City-sequel And Just Like That. Gooische Vrouwen won in 2009 de Gouden Televizier-Ring. In 2011 en 2014 verschenen nog films die voortborduurden op het verhaal van de serie. Die trokken allebei meer dan 2 miljoen bezoekers.