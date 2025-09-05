Douwe Bob en Meau laten kookskills zien in 24Kitchen-special
05/09/2025
Douwe Bob (32) en Meau (25) verruilen voor even de muziekstudio voor de keuken. Het zangersduo is binnenkort samen te zien in een special van ‘De Brigade’ op 24Kitchen.
Muzikale samenwerking
Aanleiding is hun muzikale samenwerking en de release van hun single ‘Nog Even Blijven‘, Douwe Bobs allereerste Nederlandstalige nummer.
Samen koken
Na de clipopnames in de 24Kitchen-studio smaakte het naar meer: de twee doken samen de keuken in en namen een hele aflevering op. Op donderdag 12 september om 17.00 uur laten ze zien hoe ze twee gerechten bereiden die Douwe zelf uitkoos: een klassieke pasta cacio e pepe en een frisse vijgen-perziksalade.
Of het nu om koken gaat of zingen in het Nederlands: voor beiden betekende het uitstapje een sprong buiten de comfortzone.
