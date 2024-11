Meau geeft volgend jaar de ‘grootste show’ in haar carrière

Leuk nieuws voor Meau Hewitt (24)! De zangeres geeft op 17 oktober 2025 een concert in AFAS Live in Amsterdam. Het wordt de eerste keer dat de singer-songwriter dit podium betreedt.

‘Niet normaal!!!’, pent Meau enthousiast onder haar Instagram-post. ‘Op 17 oktober 2025 geef ik mijn grootste eigen show tot nu toe in AFAS Live.’ De kaartverkoop begint op 29 november om 10.00 uur via haar website.

Volgende week is het al mogelijk om toegang te krijgen tot een exclusieve pre-sale via de nieuwsbrief van de zangeres, Spotify of de ING Bankieren-app. Volgens Meau’s management markeert deze show de grootste in haar carrière tot nu toe.

Meau zal samen met haar band nummers van haar met een Edison bekroonde debuutalbum 22 ten gehore brengen, aangevuld met liedjes van haar aankomende nieuwe album.

