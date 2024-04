Rolf Sanchez geeft concert in AFAS Live

Rolf Sanchez treedt op 14 december op in AFAS Live in Amsterdam. Het is het grootste concert uit de carrière van de Nederlandse zanger tot nu toe.

Sanchez speelt in AFAS Live een mix van eigen nummers en covers. Hij wordt begeleid door een dertienkoppige band. De kaartverkoop begint maandag.

De zanger heeft de afgelopen tijd veel aan zichzelf gewerkt en “de liefde” voor zichzelf teruggevonden, vertelt hij in een persbericht. “In dat proces kwam ik erachter dat niets mij gelukkiger maakt dan het delen van mijn muziek en het spelen voor mensen.”

Sanchez komt donderdagmiddag ook met een nieuwe single, Un Chance. Sanchez had eerder hits met liedjes als Pa Olvidarte, Ven Ven, Darte Un Beso en Más Más Más.