Dít zijn de finalisten van Het Perfecte Plaatje: ‘One hell of a ride’

Tekst: Denise Delgado

Kijkers zitten op het puntje van hun stoel. De halve finalisten van ‘Het Perfecte Plaatje’ zijn namelijk neergestreken op Malta. Daar wordt beslist wie de twee felbegeerde finaletickets pakken en wie nét voor de streep strandt.

Op Malta werken de kandidaten aan twee opdrachten: eerst een foto in Game of Thrones-stijl. Kirsten, groot fan van de serie, ging enthousiast aan de slag. Oos had er zichtbaar moeite mee: ‘Ik vind het verschrikkelijk. Het is net alsof ik in een komedie moet spelen, een hele slechte rol.’

Oos wint opdracht

Tot zijn eigen verbazing won Oos de eerste opdracht. In de tweede ronde, een drieluik over het katholieke geloof, viel zijn werk minder in de smaak. Hij haalde een flinke onvoldoende, waardoor zijn finaleplek even wankelde. Toch plaatste hij zich samen met Lykele voor de eindstrijd.

Tranen bij exit

Uiteindelijk moest Kirsten het programma verlaten. Ze hield het niet droog, maar bleef fier: ‘Het was one hell of a ride, maar ik was erbij. Het doel was Malta en daar ben ik, dus ik ga met opgeheven hoofd naar huis. En ik ben eigenlijk best wel trots.’

Kirsten was streng voor zichzelf

Na afloop reflecteerde Kirsten op sociale media: ‘Jeemig wat ben ik streng geweest voor mezelf. Slecht slapen, kritisch, niet tevreden. Man man maar als ik kijk naar het afgelopen jaar dan heb ik niet alleen heel veel geleerd over fotografie maar ook over mezelf. En dat neemt niemand me meer af.’ Ze blikte dankbaar terug op het avontuur: ‘Ik heb zoveel bijzondere mensen mogen ontmoeten en we hebben herinneringen gemaakt die ik nooit meer vergeet. En echt: als ik dan moet verliezen, dan verlies ik het liefst van jullie.’

BEELD: RTL/INSTAGRAM: @KIRSTENWESTRIK

