Dít is de winnaar van Het Perfecte Plaatje op Reis

Ook vorig seizoen was de spanning om te snijden. Uiteindelijk sleepte Antoinette Hertsenberg de prijs in de wacht, nadat de jury vond dat haar plaatje dicht tegen perfectie aanzat. Bekijk de video hieronder:

Voor Irene kwam de overwinning niet zonder emotie. “Het was zó veel tegelijkertijd. Ik ben kapot,” zei ze vlak voor de uitslag. Maar haar harde werk werd beloond: een 9 voor haar laatste foto-opdracht betekende de winst. Ook Stefan kijkt trots terug en laat weten zijn ‘uiterste best gedaan’ te hebben. “Ik ben ongelofelijk trots op mijzelf.”

Hoewel Irene en Stefan beiden complimenten én kritiek kregen, wist Irene met haar creatieve keuzes en gevoel voor detail de jury uiteindelijk te overtuigen. Irene kroont zich tot fotokoningin van Het Perfecte Plaatje ! De presentatrice wint een eigen tentoonstelling in Fotomuseum Hilversum. “Het is onbeschrijfelijk geweldig dat ik dít heb bereikt. Gewoon de winnaar van Het perfecte plaatje! Nou, nooit, nooit, nooit gedacht.”

Irene had weinig op met de wollige beesten, maar wist met een slimme lokroep een prima foto te maken: een 7 tegenover Stefans 6. Daarna volgde een documentaire-opdracht in een klooster. Terwijl Stefan zich ergerde aan Irene, die constant door zijn beeld liep, wist zij het perfecte moment te vangen: een monnik die tijdens de mis omhoog keek. Ze kreeg een 9, hij een 7,5.

In het fotogenieke Italië kregen Irene en Stefan drie pittige opdrachten voor hun kiezen. Van een portret van een schapen kudde, tot het vastleggen van Siciliaanse monniken en een heuse high fashion shoot in de straten van Palermo.

