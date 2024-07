Finale Het Perfecte Plaatje op Reis uitgesteld

De finale van Het Perfecte Plaatje op Reis op RTL 4 wordt uitgesteld in verband met het EK voetbal. Dat bevestigt een zegsvrouw van de zender na berichtgeving van RTL Boulevard. De apotheose van de fotografiewedstrijd zou eigenlijk woensdagavond worden uitgezonden, maar staat nu voor vrijdag in de tv-gids. Woensdagavond speelt Nederland in de halve finale van het EK tegen Engeland.

Het nieuwe moment waarop de finale van Het Perfecte Plaatje op Reis wordt uitgezonden, is vrijdagavond 20.35 uur op RTL 4. De uitzending van Secret Duets, die dan eigenlijk geprogrammeerd stond, komt te vervallen. Woensdag wordt in het tijdslot van Het Perfecte Plaatje op Reis een herhaling van het zangprogramma I Can See Your Voice uitgezonden, meldt de zegsvrouw.

Presentator Kaj Gorgels en presentatrice Fresia Cousiño Arias nemen het in de finale van het fotografieprogramma tegen elkaar op. Actrice Susan Visser viel vlak voor de eindstrijd af.