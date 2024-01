Stefan Jurriëns van StukTV op de knieën voor vriendin: ‘YES’

Stefan Jurriëns van het YouTube-kanaal StukTV heeft zijn vriendin ten huwelijk gevraagd. De bekende videomaker plaatste zondag een filmpje van het aanzoek op Instagram. Bij de video plaatste Jurriëns het woord “YES” met daarbij een hartje.

Op de video is te zien hoe Jurriëns in een slaapkamer voor zijn vriendin op de grond knielt en iets onder het bed vandaan pakt. Het blijkt een ringendoosje en op het moment dat hij het opent, slaat zijn vriendin de handen voor haar gezicht. Daarna omhelzen ze elkaar. Onder het filmpje klinkt het liedje Can’t help falling in love van Elvis Presley. Jurriens en zijn vriendin Fleur zouden inmiddels zo’n 9 jaar samen zijn.

‘Gefeliciteerd topper!’

Onder de video reageren bekende vrienden van het stel enthousiast op het aanzoek. “Gefeliciteerd topper”, zegt dj Bram Krikke. “Aaah Steef wat leuk! Van harte”, zegt presentatrice Shelly Sterk. Ook Giel de Winter en Thomas van der Vlugt, met wie Jurriëns StukTV maakt, reageren met hartjes onder de video.

