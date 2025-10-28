Oos Kesbeke wordt steeds emotioneler

Tekst: Sabine Krouwels

Hoe ouder hij wordt, hoe emotioneler hij is, merkt Oos Kesbeke. Dat we ook die kant van hem zien in zijn realityserie De Augurkenkoning vindt hij geen probleem, vertelt hij deze week in Weekend. “Wat je ziet, is zoals het werkelijk is.”

De realityserie De Augurkenkoning is inmiddels begonnen aan zijn vierde seizoen. Volgens Oos Kesbeke is niets hierin nep of in scène gezet. Hij heeft dan ook nooit spijt van of voelt geen schaamte voor wat er in de serie te zien is. “Nee, ik zou niet weten wat… Wat je ziet, is zoals het werkelijk is.”

Niet bewust

De Oos die we in de serie zien is dus hoe hij echt is. “Ik ben me totaal niet bewust van die camera’s. Ik denk dat het ook komt doordat we een leuke crew hebben, zij kunnen achter je aanlopen zonder dat je er erg in hebt. En niet alleen ik, ook mijn jongens en de mannen in de fabriek.”

Emotioneler

Het valt op dat we een steeds emotionelere Oos in de serie zien. “Ja, dat klopt wel. Ik denk dat er maar één oorzaak is en dat is ouder worden. Het ouder worden doet me verder niets, alleen dát. Het raakt je gewoon, je wordt vanzelf emotioneler naarmate de jaren vorderen.”

Foto: ANP