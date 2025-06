Boer zoekt Vrouw’s Deedry nog altijd gelukkig met Roy

Tekst: Denise Delgado

Deedry (32), die we vorig seizoen leerden kennen in ‘Boer zoekt Vrouw’, heeft in Roy de liefde gevonden. Tijdens de reünie zagen we al dat de twee nog samen waren, en leuk nieuws: dat zijn ze nog steeds! Aan het ‘AD’ geeft Deedry een update over hun relatie.

Niet samenwonend

Hoewel ze officieel nog niet samenwonen, zien Deedry en Roy elkaar heel vaak. “Roy woont nog in Reusel en ik hier. Hij is wel heel veel hier en doordeweeks ben ik regelmatig bij hem. In het weekend is hij altijd hier,” vertelt Deedry.

Onzekerheid

De zoektocht in het programma was voor haar spannend. Ze kampte met onzekerheid en vroeg zich soms af waarom Roy juist haar had uitgekozen. “Ik dacht: waarom heeft hij mij geschreven en hij kan toch wel zo iemand aankomen of iemand beters die niet de hele dag tussen de beesten zit.” Gelukkig is dat gevoel inmiddels verdwenen en kan ze volop genieten van haar relatie.

Reacties op social media

Toch was het avontuur niet zonder hobbels. Vooral de reacties op social media vielen haar soms zwaar. “Als je een kop voorbij ziet komen over jezelf, ga je toch lezen”, geeft ze eerlijk toe. Sommige opmerkingen raakten haar en konden ‘best kwetsend’ zijn. Het was voor de boerin al spannend genoeg om op nationale televisie naar de liefde te zoeken.

Geen spijt

Ondanks de pittige momenten kijkt Deedry positief terug op haar deelname aan Boer zoekt Vrouw. “Ik heb heel veel fijne mensen leren kennen. Collega-boeren én Roy natuurlijk.” Na het programma leerden zij en Roy elkaar in alle rust beter kennen. “Zonder camera’s gaat het toch makkelijker,” geeft ze toe.

Deedry en Roy zijn niet het enige stel dat de liefde vond dankzij Boer zoekt Vrouw. Ook Ciska en Martijn sloegen tijdens het programma een romantische vonk over en zij zijn nog altijd samen. Bekijk de video hieronder:

BEELD: KRO NCRV