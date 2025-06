Drama voor boer John uit BZV: 50.000 kippen omgekomen bij brand

Tekst: Denise Delgado

Vreselijk nieuws voor boer John, bekend van het laatste seizoen van ‘Boer zoekt vrouw’. In alle vroegte brak er brand uit in zijn kippenstal in het Limburgse Heibloem, waarbij 50.000 kippen om het leven kwamen. Dat laat hij weten aan het AD.

Voor kippenhouder John is het een nachtmerrie die uitkomt. “Je kunt op dat moment gewoon niks doen”, vertelt hij aan het AD. De brand ontstond rond 04.30 uur in een loods aan de Meijelseweg. Het vuur greep razendsnel om zich heen en bereikte ook een naastgelegen kippenstal met in totaal 300.000 kippen. Zowel de loods als de stal gingen volledig verloren. De brandweer had uren nodig om het vuur onder controle te krijgen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

De pluimveehouder zag een deel van zijn stal in vlammen opgaan. “Ik werd om kwart voor vijf wakker gebeld en zag buiten al een rode gloed. Dit is niet goed, dacht ik. Het ergste scenario schoot meteen door m’n hoofd”, vertelt John.

John is aangeslagen. 50.000 kippen het niet hebben overleefd. Hij gaat verder: “Ik word er best emotioneel van. Ik ben nu relatief kalm hoor, maar je kunt op dat moment gewoon niks doen. Je voelt je machteloos.”

De kippenboer was te zien in het meest recente seizoen van Boer zoekt vrouw, waarin hij samen met Eileen op citytrip ging. In eerste instantie leek er sprake van een klik, maar tijdens de reünie werd duidelijk dat de vonk uiteindelijk niet is overgeslagen. “Als we elkaar zagen, was het heel leuk en het klikte. Het was gewoon goed,” vertelde hij destijds. “Maar zodra we elkaar niet zagen, ebde het vuurtje heel snel weg”.

Benieuwd naar zijn deelname in Boer zoekt vrouw? Bekijk de video hieronder:

BEELD: Linelle Deunk / KRO-NCRV