BZV-boerin Annemiek Koekoek bevallen van eerste kind

Annemiek Koekoek is voor het eerst moeder geworden. De boerin, die in 2020 te zien was in Boer Zoekt Vrouw, is bevallen van een zoon.

“Daar is hij dan”, schrijft Koekoek bij een foto van haar en haar zoontje op Instagram. Het jongetje is half mei geboren. Ze heeft zijn naam niet gedeeld.

Koekoek heeft sinds 2022 een relatie, hoewel ze de liefde niet in het programma vond.