Tom Groot uit Boer zoekt Vrouw opnieuw vader geworden

Tom Groot, bekend van zijn deelname aan Boer zoekt Vrouw in 2014, en zijn partner Marieke hebben samen een dochtertje gekregen. Dat deelt het stel in gesprek met omroep KRO-NCRV, waar Boer zoekt Vrouw wordt uitgezonden. Het meisje heeft de naam Pip gekregen. Het is het derde kindje voor Groot.

“We zijn zo blij, Pip maakt ons gezin compleet en dat zij een meisje is is echt een cadeautje”, aldus Groot. Met het meisje gaat het “heel goed”. “Ze is zo mooi en lief.”

Groot en zijn partner hadden al twee zoons, Moos en Kees. “De jongens wilden heel graag een zusje en hebben de zwangerschap heel bewust meegemaakt. En nu ze er eindelijk is, zijn ze zo blij. Ze willen Pip de hele tijd aaien en met haar knuffelen. Ze hebben ook al getrakteerd op school en de opvang. Echte trotse broers zijn het.”

Groot was na zijn deelname aan Boer zoekt Vrouw te zien als tuinman in Eigen Huis & Tuin. Later kreeg dat programma de naam Eigen Huis & Tuin: Lekker Leven.