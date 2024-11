Voormalige werknemer klaagt Ye aan voor ‘antisemitisme en samenzweringen’

Een voormalige werknemer klaagt rapper Ye (47) (voorheen Kanye West) aan wegens onder andere antisemitische uitlatingen en discriminatie. Volgens de aanklacht zorgden zijn tirades voor een onveilige werkomgeving. Dat meldt USA Today.

Ye zou onder andere samenzweringstheorieën hebben verspreid en discriminerende opmerkingen over Joden hebben gemaakt.

In documenten van de rechtszaak, verkregen door USA Today, staat dat Murphy Aficionado Ye beschuldigt van het creëren van een vijandige werkomgeving. Ook bevat de rechtszaak beschuldigingen van discriminatie, vergelding, schendingen van de arbeidswetgeving, onbetaalde lonen en onterecht ontslag. Ye’s bedrijf, Yeezy, en zijn naar verluidt gesloten privéschool Donda Academy worden ook als gedaagden genoemd in de zaak.

Aficionado beweert dat Ye’s ‘antisemitische tirades en samenzweringen dagelijks voorkwamen’ op de werkplek en zegt dat de rapper wraak nam op hem omdat hij weigerde de bouw van Donda Academy te starten vanwege het ontbreken van vergunningen. Ook beweert Aficionado dat de rapper hem gedwongen heeft in een hotelkamer te blijven en te luisteren naar seksuele handelingen die Ye in de kamer naast hem uitvoerde.

“Wat het publiek inmiddels van Ye heeft leren verwachten, is dat zijn haat, boosheid en antisemitisme blijven voortduren, evenals zijn volledige gebrek aan respect voor de vrouwen om hem heen”, zegt advocaat William Reed in een verklaring aan USA Today.

Aficionado’s advocaat gaat verder: “Door deze rechtszaak in te dienen, willen we de rechten van onze cliënt verdedigen en Ye laten inzien dat dit gedrag geen plaats heeft in onze samenleving. We kijken er erg naar uit om de zaak van de heer Aficionado in de rechtszaal te brengen.”

TEKST: DENISE DELGADO

BEELD: GETTY IMAGES



Bron: USA Today