Oud-medewerker klapt uit school: Kanye West verslaafd aan lachgas dat hij van tandarts kreeg

Kanye ‘Ye’ West kreeg lachgas van zijn tandarts voor recreatief gebruik. Dat beweert Milo Yiannopoulos, een voormalige medewerker van Ye, volgens TMZ. De tandarts van de rapper ontkent de beschuldiging.

Yiannopoulos heeft een verklaring gestuurd aan de California Dental Board. De betreffende tandarts, Thomas P. Connelly, zou in ruil voor het lachgas een flink geldbedrag hebben gekregen, meer dan 50.000 dollar (bijna 46.000 euro) per maand. Ye was volgens Yiannopoulos verslaafd aan het middel.

Hij stelt dat Ye non-stop over lachgas praatte tijdens vergaderingen en consequent een inhalatiemasker droeg. Ye zou steeds onvoorspelbaarder worden en zijn opdrachten aan medewerkers onbegrijpelijker en tegenstrijdiger.

‘Opzettelijk misleidend’

Een woordvoerder van Connelly zegt tegen TMZ dat hij alle aantijgingen ontkent en dat het verhaal “niet alleen feitelijk onjuist, maar ook opzettelijk misleidend” is.