Kanye West aangeklaagd door ex-assistent om seksuele intimidatie

Kanye West is door zijn voormalige assistente Lauren Pisciotta aangeklaagd om seksuele intimidatie en onrechtmatig ontslag. Dat melden Amerikaanse media als Page Six en TMZ, die juridische documenten in handen hebben.

Pisciotta begon in juli 2021 als assistente van West. Zij kreeg van de 46-jarige artiest een salaris van 1 miljoen dollar aangeboden. Daarvoor moest ze 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar zijn. De vrouw had ook inkomsten via OnlyFans. West vroeg haar het account op dat platform te verwijderen, in ruil voor nog eens 1 miljoen dollar bovenop haar salaris.

Na het verhogen van haar loon zou West meermaals seksueel getinte tekstberichten naar Pisciotta hebben gestuurd, zo staat in haar aanklacht. In die berichten zou West ook expliciet zijn seksuele wensen hebben gedeeld. Ook zou de rapper foto’s en filmpjes van zichzelf met andere vrouwen hebben gestuurd.

De vrouw beweert in haar aanklacht ook dat West gemasturbeerd zou hebben tijdens een telefoongesprek tussen hen beiden. Pisciotta claimt daarnaast dat West boos zou zijn geworden omdat ze geen dates of seks met West wilde. Ondanks het weigeren kreeg Pisciotta uiteindelijk promotie en een bijbehorende loonsverhoging naar 4 miljoen dollar. Kort daarna werd ze echter ontslagen en werd haar 3 miljoen dollar vergoeding beloofd. Dat geld heeft Pisciotta nooit gezien, beweert ze in de aanklacht. De vrouw eist nu compensatie voor de contractbreuk en de vijandige werkomgeving waarin ze zou hebben gewerkt.