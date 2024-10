Ye West en vrouw na bijna twee jaar huwelijk uit elkaar

Ye en zijn vrouw Bianca Censori zouden mogelijk binnenkort een punt achter hun huwelijk kunnen zetten. Volgens TMZ zijn de rapper en architecte al enkele weken niet meer samen.

Bronnen melden aan de entertainmentwebsite dat Ye, ook wel bekend als Kanye West, en Censori mensen in hun omgeving vertellen dat ze enkele weken geleden uit elkaar zijn gegaan. De Australische zou naar haar thuisland zijn gegaan om daar tijd met haar familie door te brengen. Ye zou van plan zijn om in Tokio te gaan wonen en van zijn vrouw te scheiden, aldus de insiders. Een officiële reactie van beide partijen op het nieuws is er nog niet. De laatste keer dat de twee samen in het openbaar werden gezien, was op 20 september. Ye en Censori gingen toen samen winkelen.

Voor zijn huwelijk met Censori was Ye zes jaar getrouwd met realityster Kim Kardashian. Met haar heeft hij vier kinderen.