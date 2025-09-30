Taylor Swift wint plagiaatzaak van dichter

Tekst: Denise Delgado

Taylor Swift (35) hoeft zich geen zorgen meer te maken over een plagiaatclaim. Een rechter in de Verenigde Staten oordeelde dat de aanklacht van de dichter Kimberly Marasco uit Florida ongegrond is. Dat meldt ‘Billboard’.

Geen auteursrecht op algemene woorden

Marasco stelde dat Taylor teksten uit haar dichtbundels had gebruikt voor nummers op de albums Lover, Folklore, Midnights en The Tortured Poets Department. De rechter vond echter dat de teksten niet overeenkomen, dat de zangeres de gedichten waarschijnlijk nooit heeft gezien en dat er bovendien geen auteursrecht geldt op zulke algemene woorden.

Tweede zaak

Hoewel er nog een tweede zaak loopt waarin de zangeres persoonlijk is aangeklaagd, is de verwachting dat ook die snel van tafel gaat.

