Taylor Swift is verloofd

Tekst: Dunya Diercks

Taylor Swift (35) gaat trouwen met haar partner, American footballspeler Travis Kelce. De zangeres kondigt haar verloving aan op Instagram. “Jullie leraar Engels en jullie gymleraar gaan trouwen!”, grapt ze bij een serie foto’s van de twee in een bloemrijke tuin.

Op één van de foto’s toont Taylor de knots van een ring die ze van haar 35-jarige verloofde kreeg. Zij en Travis zijn inmiddels zo’n twee jaar samen.

Lees ook: Travis Kelce deelt voor het eerst foto’s met grote liefde Taylor Swift

Likes niet van de lucht

De verloving van de twee zorgt voor veel blijdschap op social media: het bericht is amper een uur na plaatsing al ruim acht miljoen keer geliket.