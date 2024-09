OM eist tot acht jaar cel voor overval op huis familie Pfaff, waarbij Carmen zwaar mishandeld werd

Het Belgische openbaar ministerie heeft straffen tot acht jaar cel geëist tegen de overvallers die het huis van de familie Pfaff vorig jaar binnenvielen. Carmen Pfaff, de vrouw van Jean-Marie Pfaff, was in augustus 2023 ten tijde van de overval thuis en werd zwaar toegetakeld door de indringers.

De overval vond plaats op 18 augustus 2023. Carmen werd door enkele overvallers overmeesterd, geslagen en de trap op gesleurd. Uiteindelijk werd ze opgesloten in het toilet. Carmen was destijds herstellende van een hersenbloeding.

Voormalig voetbalkeeper Jean-Marie Pfaff was maandag aanwezig in de rechtbank van Antwerpen. Daar hield hij een emotioneel pleidooi over de impact van de overval op zijn vrouw. “Ik zou hier niet moeten zijn. Ik betreur het heel erg dat er mensen bestaan die anderen zoiets aandoen”, zei hij volgens VRT Nieuws. Zijn vrouw was zelf niet aanwezig, het was te zwaar voor haar. Volgens Jean-Marie is zijn vrouw door de overval heel erg veranderd. Het vonnis volgt op 16 september.

Populaire realityserie

De familie Pfaff was jarenlang te zien in een eigen realityserie. De serie verscheen ook in Nederland op televisie.

