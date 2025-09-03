Jessica C. doorbreekt stilzwijgen vanuit Franse cel: ‘Zwaarder dan Echte Meisjes’

Tekst: Denise Delgado

Realityster Jessica C. (30), bekend van ‘Echte Meisjes in de Jungle’, heeft na zes weken stilte eindelijk weer iets van zich laten horen. Ze zit vast in Frankrijk nadat ze met 147 kilo xtc werd opgepakt.

Geen woord over de zaak

Volgens haar stiefvader, die twee keer met haar sprak, heeft Jessica het zwaar in de gevangenis. Dat vertelt hij in gesprek met het AD. De twee hebben echter geen woord gewisseld over de zaak. “Wij kregen de indruk dat ze daar ook niet over mag praten.” Haar familie was vooral opgelucht om haar stem weer te horen. “Als je eindelijk contact hebt, overheerst vooral blijdschap dat je wéér iets van haar hoort,” aldus haar stiefvader.

“U weet dat ze aan Echte Meisjes in de Jungle heeft meegedaan? Ze zei dat ze het zwaarder vindt om in de gevangenis te zitten,” gaat haar stiefvader verder.

Jessica werd op 18 juli aangehouden met twee tassen vol drugs, goed voor een straatwaarde van zo’n 3 miljoen euro. Hoe het onderzoek verdergaat, is nog onduidelijk.

Auto van Jessica snel vrijgegeven

“Je emoties gaan natuurlijk alle kanten op, maar als je haar dan spreekt, ben je eerst vooral blij dát je van haar hoort. Het onderzoek zal nu moeten uitwijzen wat er is gebeurd. Ze vertelde alleen dat haar auto heel snel was vrijgegeven.”

Lees ook: Michella Kox niet in nieuw seizoen Echte Meisjes in de Jungle maar déze realityster wel

Jessica C. werd eerder bekend door haar deelname aan De Slechtste Chauffeur van Nederland, en dook dit jaar op in het derde seizoen van Echte Meisjes in de Jungle. Daarnaast is ze actief als dj onder de naam DJ Jessy, zoals te zien is op haar Instagramaccount.

Bekijk ook:

BEELD: ANP