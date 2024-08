Michella Kox niet in nieuw seizoen Echte Meisjes in de Jungle maar déze realityster wel

Michella Kox doet niet mee aan het nieuwe seizoen van Echte Meisjes in de Jungle. Streamingdienst Videoland, waar het programma te zien is, heeft vrijdag de namen van de kandidaten bekendgemaakt en de 44-jarige Kox staat daar niet tussen. Kox was tot nog toe in alle eerdere seizoenen van Echte Meisjes in de Jungle te zien en deed ook mee aan de spin-off Echte Meisjes op de Prairie.

Wel doet Nicol Kremers mee, de ex van Peter Gillis, die seizoenenlang in de SBS-realityserie Massa is Kassa te zien was. Andere deelnemers zijn onder anderen Christina Curry, de dochter van Patricia Paay, en Sharon Ipema. De zus van Ipema, Esmee, deed in de afgelopen twee seizoenen van de tv-show mee.

In het vliegtuig

Valerio Zeno presenteert het programma, waarin realitysterren de strijd met elkaar aangaan in de jungle, voor de derde keer. Wanneer het programma te zien is, is nog niet bekend. De deelnemers zijn vrijdag op het vliegtuig gestapt, onderweg naar de jungle.