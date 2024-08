Nieuwe uitdaging voor John Williams

John Williams komt met een nieuw programma waarin hij mensen met financiële schulden helpt. Het programma heeft de werktitel Uit de schulden, deelt Williams op Radio 10.

“Ik heb een programma bedacht waarbij we mensen gaan helpen die in de financiële problemen zitten met een heel team eromheen”, vertelt Williams. “Daarin zit bijvoorbeeld een financieel adviseur, maar ook een arbeidsdeskundige. We gaan mensen een jaar lang volgen, maar dus ook helpen. Helpen met afvallen bijvoorbeeld, naast het financiële deel.”

Williams maakt ook de succesvolle programma’s Help, Mijn Man Is Klusser en De Slechtste Chauffeur van Nederland. Het programma over schulden is vanaf begin 2025 te zien bij RTL.