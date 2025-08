Realityster aangehouden met 150 kilo xtc bij Franse grens

Tekst: Denise Delgado

De Nederlandse realityster en influencer Jessica C. (30), bekend van onder andere ‘Echte Meisjes in de Jungle’, is vorige week gearresteerd in Frankrijk. Bij een controle vlakbij de grens met Spanje werd in haar auto een enorme hoeveelheid xtc aangetroffen: zo’n 150 kilo, met een geschatte straatwaarde van ruim 3 miljoen euro.

Grote tassen vol

Volgens meerdere bronnen, waaronder De Telegraaf, werd de voormalig tv-deelneemster aangehouden bij een tolpoort in de buurt van Biarritz. Hoewel ze aangaf niets te hoeven aangeven, besloten de Franse autoriteiten tóch een blik te werpen in haar auto. In de kofferbak troffen ze grote tassen aan vol met drugs.

Echte Meisjes in de Jungle

Jessica C. werd eerder bekend door haar deelname aan De Slechtste Chauffeur van Nederland, en dook dit jaar op in het derde seizoen van Echte Meisjes in de Jungle. Daarnaast is ze actief als dj onder de naam DJ Jessy, zoals te zien is op haar Instagramaccount.

Niet meer online geweest

Volgens informatie van RealityFBI is ze sinds 18 juli niet meer actief geweest op WhatsApp. Data-analyse toont aan dat haar laatste online activiteit rond het tijdstip van haar aanhouding plaatsvond. Inmiddels zou ze worden bijgestaan door een Franse advocaat.

