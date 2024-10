Keanu Reeves raakt tijdens autorace van de baan

De race van Hollywoodacteur Keanu Reeves op Indianapolis Motor Speedway is zaterdag niet zonder problemen verlopen. De acteur belandde volgens CBS News ongeveer halverwege de race met zijn auto in het gras.

Reeves bleef ongedeerd en kon de race wel vervolgen. De 60-jarige acteur lag op een gegeven moment op de 21e plaats van 35 deelnemers. Uiteindelijk finishte hij als 25e.

De acteur doet mee aan de Toyota GR Cup, onderdeel van het Indy 8 Hour race-evenement. Reeves komt zondag nog in actie voor de tweede race.

Keanu Reeves spins out of track, escapes injury on pro motor racing debut

Reeves spun into the grass without a collision on the exit of Turn 9 a little more than halfway through the 45-minute race. He re-entered and continued driving, signalling he was uninjured.

Reeves, who… pic.twitter.com/Hho36WzXTF

— CineScoop (@Cinescoop7) October 6, 2024