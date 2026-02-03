Woeste Monique Hansler haalt uit: ‘Psychologen zijn waanzinnig gestoord’

Tekst: Emelie van Kaam

Monique Hansler heeft via de media meerdere oproepen gekregen van psychologen om hulp te gaan zoeken voor haar gedrag. Maar daar denkt de realityster zelf heel anders over. ’Helemaal gestoord zijn die mensen. Die psycholoog van ‘Married At First Sight’ moet even terug naar school, want die weet er helemaal niks van! Hij moet beter z’n huiswerk doen.’

Het waren roerige weken voor de familie. Desondanks voelt Monique zich goed. ‘Ik voel me heel erg goed. Ik blijf altijd wel positief. En de mensen die allemaal die lelijke dingen hebben gezegd, dat gooi ik gewoon naast me neer.’Zo kijkt ze weleens naar het Instagramprofiel van die mensen. ‘Dan denk ik: mens, wat zeg je eigenlijk allemaal? Kijk even naar jezelf.’

Mensonterend

Het blijft echter niet bij alleen lelijke dingen. Mama Hansler werd ook bedreigd. ‘Dingen als: “Ik sla je kop eraf” of “Ik kom wel even langs” en “Als ik je tegenkom, ben je van mij.” Ik ga de woorden nog niet eens precies zeggen, want dat is gewoon mensonterend. Maar we zijn ze in het echt nog nooit tegengekomen. Het zijn ook allemaal van die nepaccountjes.’

Wennen aan bedreigingen

Toch heeft Monique inmiddels een dikke huid gekregen en hoeft ze niet voortdurend over haar schouder te kijken. ‘Nee, nee, dat heb ik niet echt.’ Dat is in het begin wel ander geweest. Met Winter Vol Liefde moest de realityster namelijk ‘nog wennen’ aan de bedreigingen die ze kreeg. ‘Echt heel erg was dat: een doodsbedreiging. Toen had ik wel iets van: hallo hé, wat is dit?! En als je dan weer in je huis bent, heb je het gevoel dat iemand om je huis heenloopt, zoiets. Maar goed, daar ben ik overheen.’

Psychologen en andere experts hebben haar gedrag ontleed. Zo wilden ze te weten komen hoe het komt dat Monique reageert zoals ze reageert? Daar heeft ze een uitgesproken mening over. ‘Wáánzinnig gestoord. Helemaal gestoord zijn die mensen. Zéker die bij Shownieuws zat – ik weet niet hoe hij heet, maar hij ging helemaal zeggen hoe ik in elkaar zat. Die voorheen altijd bij Married At First Sight zat, die psycholoog (gedragsbioloog Patrick van Veen, red.). Nou, die moet even terug naar school, want die weet er helemaal niks van! Hij moet beter z’n huiswerk doen, vind ik.’

