Psycholoog: ‘Monique, zoek hulp!’

Tekst: Emelie van Kaam

Volgens psycholoog Gera de Jong is het gedrag van Monique Hansler te verklaren door onverwerkte gebeurtenissen uit haar jeugd. Om dit te verwerken en haar gedrag te veranderen, moet ze eerst inzien dat dit zo is. Maar of Mama Mo dat zomaar doet… “Ze moet hulp zoeken,” klinkt het deze week in Weekend.

Dat de relatie tussen Mike en Denise uit Winter Vol Liefde over was, dat was al eventjes bekend. Maar afgelopen week zagen we in De Hanslers: Van De Piste Naar De Playa hoe moeder Monique haar schoondochter in Spanje op straat zette. In Weekend analyseert psycholoog Gera de Jong haar gedrag. Zij concludeert dat Moniques gedrag waarschijnlijk te wijten valt aan trauma’s uit haar jeugd, maar dat we absoluut geen medelijden met haar hoeven te hebben.

Verantwoordelijkheid

“Medelijden maakt iemand klein. Ondanks je jeugd kun je best bepaalde verantwoordelijkheden nemen voor je eigen leven en gedrag. Bij Monique merk je een patroon dat bijna exact te vergelijken is met Denise’s voorganger Antine. En ik vermoed dat dit zich ook weer zal herhalen bij Mike’s nieuwe vriendin,” aldus Gera.

Zoek hulp

Psycholoog Gera zou Monique daarom willen adviseren om eens naar zichzelf te kijken. “Ik zou haar aanraden om te zeggen dat ze in haar jeugd dingen heeft meegemaakt die heel ingrijpend zijn geweest en ze daardoor nu bepaald gedrag laat zien. Dat ze dat niet wil en dus hulp gaat zoeken. Monique, zoek hulp.”

Ons hele gesprek met psycholoog Gera de Jong over het gedrag van Monique Hansler lees je in Weekend editie 3.

Foto: ANP