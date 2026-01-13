Mike en Monique Hansler in Winter Vol Liefde

Psycholoog: ‘Monique, zoek hulp!’

Tekst: Emelie van Kaam

13/01/2026

Volgens psycholoog Gera de Jong is het gedrag van Monique Hansler te verklaren door onverwerkte gebeurtenissen uit haar jeugd. Om dit te verwerken en haar gedrag te veranderen, moet ze eerst inzien dat dit zo is. Maar of Mama Mo dat zomaar doet… “Ze moet hulp zoeken,” klinkt het deze week in Weekend.

Dat de relatie tussen Mike en Denise uit Winter Vol Liefde over was, dat was al eventjes bekend. Maar afgelopen week zagen we in De Hanslers: Van De Piste Naar De Playa hoe moeder Monique haar schoondochter in Spanje op straat zette. In Weekend analyseert psycholoog Gera de Jong haar gedrag. Zij concludeert dat Moniques gedrag waarschijnlijk te wijten valt aan trauma’s uit haar jeugd, maar dat we absoluut geen medelijden met haar hoeven te hebben.

Lees ook: Monique Hansler met stevige onthulling: Denise werkte niet bij ons – Talpa betaalde

Verantwoordelijkheid

“Medelijden maakt iemand klein. Ondanks je jeugd kun je best bepaalde verantwoordelijkheden nemen voor je eigen leven en gedrag. Bij Monique merk je een patroon dat bijna exact te vergelijken is met Denise’s voorganger Antine. En ik vermoed dat dit zich ook weer zal herhalen bij Mike’s nieuwe vriendin,” aldus Gera.

Zoek hulp

Psycholoog Gera zou Monique daarom willen adviseren om eens naar zichzelf te kijken. “Ik zou haar aanraden om te zeggen dat ze in haar jeugd dingen heeft meegemaakt die heel ingrijpend zijn geweest en ze daardoor nu bepaald gedrag laat zien. Dat ze dat niet wil en dus hulp gaat zoeken. Monique, zoek hulp.”

Ons hele gesprek met psycholoog Gera de Jong over het gedrag van Monique Hansler lees je in Weekend editie 3. De nieuwste Weekend ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.

Foto: ANP

Uit andere media

Party Chantal Janzen, Monique Westenberg en Mart Hoogkamer

Van Mart Hoogkamer tot Monique Westenberg: BN’ers blikken terug op 2016

Het is een trend op sociale media: nu we in 2026 zijn aangekomen, kijken we tien jaar terug. Want hoe zag ons leven eruit in 2016? Ook BN’ers vragen het zich af en duiken in hun fotogalerij.
Weekend Hans Kazàn Illusionist Portret

Hans Kazàn hoopt op verzoening Steven en Jamie

Hans Kazàn heeft stiekeme hoop dat zijn zoon Steven en diens ex Jamie weer bij elkaar komen. Zich bemoeien met de situatie doet hij niet, maar het zou toch wel leuk zijn als het weer goed komt tussen die twee, droomt hij deze week in Weekend. “Dan sta ik hier met een brede glimlach.” Net…
Vriendin fret

Een fret als huisdier? Dit is belangrijk om te weten

Ben je op zoek naar een huisdier dat nét even anders is dan een hond, kat of konijn? Dan is een fret misschien iets voor jou. Dit is belangrijk om te weten voordat je het dier in huis haalt.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Meer van Emelie