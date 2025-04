Shania Gooris treedt in de dansschoenen van moeder Kelly Pfaff

Tekst: Denise Delgado

Kelly Pfaff (47) straalt van trots. Haar dochter Shania Gooris (24) schittert in het nieuwe seizoen van de Vlaamse ‘Dancing with the Stars’ – hetzelfde programma waarin Kelly in 2019 knap tweede werd. Op Instagram deelt de realityster beelden van haar dansende dochter.

Shania vormt dit seizoen een duo met de Nederlandse danser Jesse Wijnans en zet wekelijks alles op alles om indruk te maken met haar choreografieën. Ze krijgt concurrentie van onder anderen Sarah Puttemans en Kathleen Aerts.

‘You are doing great, sweetie,’ schrijft de trotse moeder onder een video van haar dansende dochter.

In haar eerste liveshow kreeg Shania gemengde reacties op haar foxtrot. Jurylid Juvat Westendorp suggereerde dat ze haar uitstraling moest verbeteren, maar begreep ook dat zenuwen meespeelden. In de tweede aflevering maakte Shania echter een sterke comeback. Op de muziek van J Balvin danste ze voor haar moeder en de rest van de Pfaff-familie, waarbij vooral Juvat onder de indruk was. “Je bent wel een beetje brutaal maar dat bedoel ik positief en dat zie ik ook in je performance. Je durft je plek te nemen,” reageert hij.

De realityserie De Pfaffs volgde het leven van Jean-Marie Pfaff en zijn gezin en was te zien vanaf 2002. In 2021 kreeg Kelly, samen met haar familie, hun eigen realityreeks: Expeditie Gooris, waarin ze samen de wereld rondreizen en nieuwe avonturen beleven.

