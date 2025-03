Gert Verhulst onthult waarom Josje niet gevraagd is voor K3 reünie

Tekst: Nicky Molendijk

Gert Verhulst onthult waarom Josje Huisman niet gevraagd is voor de reünieconcerten van de originele K3-leden. Aan RTL Boulevard laat de Studio 100-baas weten: “Er is maar één originele bezetting en dat is degene die we nu gaan zien, zo simpel is het.”

Ondanks Gert hier helemaal achter staat, kan hij de teleurstelling van Josje wel begrijpen. “Ik vond de reactie van Josje eigenlijk heel mooi, heel menselijk en heel eerlijk”, vertelt hij over de video van de zangeres. Huisman heeft eerder een video gedeeld op social media waarin ze zei dat ze had verwacht ook een liedje mee te mogen zingen. “Maar dat was dus niet het geval”, vertelde ze teleurgesteld.

Verhulst reageert hier erg duidelijk op. “Ik snap dat ze graag een liedje had meegezongen, maar dat is niet zo”, zei hij voor de camera van RTL Boulevard.

Karen Damen, Kristel Verbeke en Kathleen Aerts zullen in oktober voor het eerst weer op het podium staan voor de reünieconcerten in Antwerpen. In april volgend jaar zal de oude K3 ook in Rotterdam optreden.