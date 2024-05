Nederlands tintje aan eerste halve finale Eurovisie Songfestival

Het Eurovisie Songfestival begint dinsdag met de eerste halve finale. Favorieten als Kroatië en Oekraïne komen in actie en Luxemburg maakt na ruim dertig jaar zijn comeback op het muziekevenement. Ook is er een Nederlands tintje met de inzendingen van Cyprus en Finland en zijn de Big Five-landen er voor het eerst officieel bij.

De Cypriotische inzending Liar van Silia Kapsis is geschreven door songwriter Elke Tiel en tijdens de Finse act van Windows95man danst Jesse Wijnans mee. Hij was vorig jaar ook al van de partij toen hij met de Fin Käärijä tweede werd in Liverpool.

Voor Luxemburg is het een spannende avond, want het land is voor het eerst sinds 1993 weer aanwezig op het songfestival. Met zangeres TALI maakt het groothertogdom zijn terugkeer.

Big Five

De halve finales kennen dit jaar een belangrijke wijziging. Voor het eerst mogen de Big Five-landen en het gastland, die officieel pas in de finale in actie komen, hun inzending in zijn geheel laten horen. Voor dinsdag zijn dat het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Zweden, donderdag volgen Spanje, Italië en Frankrijk.

‘Wij’ mogen pas donderdag stemmen

Net als vorig jaar worden de tien finaleplekken enkel op basis van de publieksstemmen bepaald. Bij onregelmatigheden in een van de meestemmende landen worden jurypunten ingezet. Het Nederlandse publiek mag pas donderdag stemmen, als Joost Klein in actie komt.