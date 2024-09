Overvallers familie Pfaff krijgen acht jaar cel

De rechtbank in Antwerpen heeft maandag twee mannen veroordeeld tot acht jaar cel voor een overval op de woning van de familie Pfaff. Een derde verdachte is vrijgesproken, meldt het Belgische persbureau Belga.

De overvallers sloegen in augustus 2023 toe. Carmen Pfaff, de vrouw van oud-voetballer Jean-Marie Pfaff, was op dat moment thuis. Ze werd verschillende keren geslagen en bruut aan haar arm de trap opgesleurd, waardoor ze met haar bekken hard tegen de treden botste. Ze schreeuwde het uit van de pijn en vroeg om hulp, maar de overvallers negeerden haar. De vrouw, die op dat moment herstellende was van een hersenbloeding, werd daarna opgesloten in het toilet. De overvallers gingen ervandoor met juwelen.

De twee veroordeelde overvallers waren niet aanwezig bij de uitspraak. De rechtbank heeft hun onmiddellijke aanhouding bevolen.

Jean-Marie Pfaff was wel aanwezig in de rechtbank. Hij en zijn vrouw Carmen krijgen een schadevergoeding van bijna 178.000 euro.

De familie Pfaff was jarenlang te zien in een eigen realityserie. De serie verscheen ook in Nederland op televisie.