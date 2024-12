Panelleden geloven hun ogen niet tijdens onthulling The Masked Singer

In de vijfde aflevering van The Masked Singer stonden weer zes kleurrijke karakters klaar om het publiek te verbluffen met hun zangtalent. Helaas moesten twee van hen deze week afscheid nemen. Bij de onthulling wisten de panelleden niet wat ze zagen.

De Schildpad, de Egel, de Vampier, de Mammoet, de Maan en de Baviaan namen het tegen elkaar op, maar het publiek besloot uiteindelijk de Schildpad en de Vampier naar huis te sturen.

De Schildpad was als eerste aan de beurt om het podium te verlaten. Zijn spectaculaire dansbewegingen waren niet genoeg om hem naar de volgende ronde te brengen, en het panel kon maar niet raden wie er achter het masker zat. Namen zoals Art Rooijakkers, Kees Tol en Juvat Westendorp werden genoemd, maar niemand had verwacht dat het acteur Nasrdin Dchar was.

Kort daarna volgde de Vampier, die ondanks een sterk optreden niet genoeg stemmen kreeg van het publiek. Het panel dacht aan de Roelvink-broertjes, maar het bleek uiteindelijk de onverwachte Danny de Munk te zijn. Het panel was in shock; niemand had hem in dit kostuum herkend. “Dit kan niet!” riep Loretta uit, terwijl Danny trots vertelde dat hij met een andere zangstem had gezongen om zijn identiteit te verbergen. “Ik heb genoten,” zei hij na de onthulling.

The Masked Singer is elke vrijdag om 20.00 uur te zien bij RTL 4.

