Nasrdin Dchar komende drie weken druk bezig met nieuw avontuur

Acteur en theatermaker Nasrdin Dchar kondigt aan de komende drie weken bezig te zijn met “een nieuw avontuur”. Waar het precies om gaat, laat Dchar in het midden. Wel refereert de 45-jarige acteur in zijn Instagrambericht aan het Videoland-programma The Life Trail. Daarin leidde hij samen met acteur Walid Benmbarek, met wie hij in onder meer Mocro Maffia en de film Infiltrant speelde, een achttal jongeren in Zwitserland langs hun persoonlijke problemen.

Dchar schrijft “erg uit te kijken” naar het nieuwe avontuur, dat hij tegelijkertijd ook “angstaanjagend” noemt. “In het programma The Life Trail heb ik iets geleerd dat ik nu hopelijk ga toepassen”, aldus de Gouden Kalf-winnaar.

Een andere uitdaging die de acteur er recentelijk op heeft zitten, is het uitbrengen van zijn eigen boek. In de in november verschenen biografie Nasrdin, die bestaat uit drie thema’s, beschrijft hij als zoon van Marokkaanse ouders zijn identiteit en rol in de maatschappij. Vlak hiervoor maakte Dchar zijn eerste klus als regisseur bekend. Nadat hij vijf seizoenen lang als een van de hoofdpersonages te zien was in de succesvolle misdaadserie Mocro Maffia, mag hij nu gaan werken aan de op Mocro Maffia-personage Taxi gebaseerde film Taxi.