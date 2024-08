Maker documentaire Jorik over Lil Kleine laat vervolg ‘even liggen’

Er komt voorlopig geen vervolg op de documentaire ‘Jorik’ over Lil Kleine (29). Dit liet maker Sascha Visser (35) dinsdag weten aan het ANP tijdens de seizoensopening Video van de NPO in Hilversum.

Sascha liet al blijken dat zij openstaat voor het maken van een vervolg. Eerder dit jaar onthulde ze in de podcast Content Wars dat er al is gedraaid voor een eventueel tweede seizoen. “We hebben een aantal dagen weer gedraaid met hem”, geeft Sascha te kennen op de vraag of er een tweede deel van Jorik komt. “Veel mensen hebben toch een beetje een knoop in de maag, van: dit gaat niet lang goed. En ik ben benieuwd of dat ook zo is.”

Dat er destijds nieuwe shot waren gedraaid, was ook de enige ontwikkeling. “Die gesprekken zijn nog niet eens gestart, maar ik ben zo benieuwd”, zei Sascha toen. “Wat gaat hij nu doen? Want het is eigenlijk een open einde.”

Het lijkt er nu op dat een vervolg toch on hold wordt gezet ondanks dat ze er wel ‘over hebben gehad’ om een tweede deel te maken. “En toen heb ik er toch voor gekozen om dit even te laten liggen, ook omdat er zoveel nieuwe andere dingen spelen nu”, aldus de documentairemaker.

