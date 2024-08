Lil Kleine dolgelukkig met Anna: ‘Nog nooit zo verliefd geweest’

Lil Kleine is tot over zijn oren verliefd op zijn kersverse vriendin Anna. De liefde kwam als een verrassing voor de rapper, want hij dacht nooit meer verliefd te kunnen worden, vertelt hij aan RTL Boulevard.

“Ik vind het heel leuk met haar. Het is echt een wereldvrouw”, zegt Jorik Scholten, zoals de rapper echt heet. Hij is naar eigen zeggen nog nooit zo verliefd geweest. “Ze zorgt heel goed voor me en ik voel me net weer zestien.”

Scholten maakte eind juni bekend weer een relatie te hebben. De twee leerden elkaar kennen op Ibiza. “Het klinkt heel cliché, maar we zagen elkaar en het was gelijk: bam, verliefd op het eerste gezicht. En we hebben elkaar nooit meer losgelaten.”

Pilatesles

Over Anna is verder weinig bekend, want de spotlight lijkt ze vooralsnog te vermijden. “Nou, ik weet niet of ik dat mag zeggen”, zegt Kleine aarzelend over zijn partner. “Ik mag het wel zeggen: ze doet pilatesles geven. Dus ze is een hele fitte meid. En dat doet ze een paar keer per week. Ik zal niet zeggen waar, want straks staat die hele sportschool vol.”